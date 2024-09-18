Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Cериал «Сто лет одиночества» по роману Маркеса стартует в декабре — новые кадры

Cериал «Сто лет одиночества» по роману Маркеса стартует в декабре — новые кадры
Аудио-версия:
Комментарии

Онлайн-кинотеатр Netflix назвал дату выхода сериала «Сто лет одиночества». Премьера шоу, основанного на одноимённом романе Габриэля Гарсии Маркеса, состоится в декабре. Всего в сериале будет 16 эпизодов, которые разделят на два сезона.

Сериал «Сто лет одиночества» адаптирует события оригинального произведения и расскажет о представителях нескольких поколений семьи Буэндиа, которые живут в вымышленном городе Макондо. Это будет испаноязычный сериал, сюжет которого будет посвящён членам большой семьи, страдающей от родового проклятия.

В сериале сыграли Клаудио Катаньо, Жеронимо Барон, Марк Гонсалес, Сюзанна Моралес и другие актёры. За производство шоу отвечали в том числе Родриго Гарсиа и Гонсало Гарсиа Барча — сыновья автора оригинального романа.

Новые кадры сериала «Сто лет одиночества»

Фото: Netflix/Entertainment Weekly

Фото: Netflix/Entertainment Weekly

Фото: Netflix/Entertainment Weekly

Материалы по теме
Как должны были закончиться «Звёздные войны»: сюжет «Дуэль судеб»
Как должны были закончиться «Звёздные войны»: сюжет «Дуэль судеб»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android