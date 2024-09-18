Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Плей-офф. Стрим B. День 14
Начало прямой трансляции
13:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В России запустили лигу по «Миру танков» с призовым фондом 60 млн рублей

В России запустили лигу по «Миру танков» с призовым фондом 60 млн рублей
Комментарии

Федерация компьютерного спорта России сообщила о старте масштабной регулярной Лиги по игре «Мир танков» — лучшие команды из РФ и Беларуси будут бороться за призовой фонд в размере 60 млн рублей.

Проект пройдёт при поддержке разработчиков из Lesta Games и киберспортивного холдинга ESforсe. Старт соревнований намечен на ноябрь этого года: в течение сезона пройдут четыре LAN-турнира со зрителями, в том числе главный ивент — Кубок «Мира танков».

Участие в лиге примут 24 команды, которые будут разделены на три дивизиона по рейтингу. Денежный приз частично будет гарантированной выплатой для участников турнира.

Материалы по теме
Призовой фонд турнира «Легендарная семёрка» по «Миру танков» превысил 17 млн рублей
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android