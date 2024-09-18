В России запустили лигу по «Миру танков» с призовым фондом 60 млн рублей

Федерация компьютерного спорта России сообщила о старте масштабной регулярной Лиги по игре «Мир танков» — лучшие команды из РФ и Беларуси будут бороться за призовой фонд в размере 60 млн рублей.

Проект пройдёт при поддержке разработчиков из Lesta Games и киберспортивного холдинга ESforсe. Старт соревнований намечен на ноябрь этого года: в течение сезона пройдут четыре LAN-турнира со зрителями, в том числе главный ивент — Кубок «Мира танков».

Участие в лиге примут 24 команды, которые будут разделены на три дивизиона по рейтингу. Денежный приз частично будет гарантированной выплатой для участников турнира.