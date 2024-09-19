Расписание третьего дня плей-офф ESL Pro League S20 по CS2 — Spirit против NAVI

Сегодня, 19 сентября, продолжится основная стадия международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Как и в предыдущие два дня, в рамках третьего дня плей-офф состоятся четыре матча, по итогам которых проигравшие покинут соревнование, а победители пройдут дальше.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 19 сентября, четверг:

17:15. M80 (США) — MIBR (Бразилия);

17:15. Team Spirit (Россия) — Natus Vincere (Украина);

— Natus Vincere (Украина); 20:30. Team Vitality (Европа) — Eternal Fire (Турция);

20:30. G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка).

Топ-турнир EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.