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ESL Pro League. Четвертьфинал. День 15
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17:15 Мск
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Расписание игр EPL Season 20 по Counter-Strike 2 на 19 сентября (ЕПЛ по КС)

Расписание третьего дня плей-офф ESL Pro League S20 по CS2 — Spirit против NAVI
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Сегодня, 19 сентября, продолжится основная стадия международного чемпионата ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2.

Как и в предыдущие два дня, в рамках третьего дня плей-офф состоятся четыре матча, по итогам которых проигравшие покинут соревнование, а победители пройдут дальше.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 19 сентября, четверг:

  • 17:15. M80 (США) — MIBR (Бразилия);
  • 17:15. Team Spirit (Россия) — Natus Vincere (Украина);
  • 20:30. Team Vitality (Европа) — Eternal Fire (Турция);
  • 20:30. G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка).

Топ-турнир EPL S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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