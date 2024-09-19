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Warner Bros. отменила фильм «Бен-10»

Warner Bros. отменила фильм «Бен-10»
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По данным издания The Direct, Warner Bros. решила отменить работу над фильмом «Бен-10». Картина, по данным СМИ, была в работе в течение 10 лет.

По словам продюсера отменённой ленты Стива Ричардса, над фильмом так долго работали, что права на него просто истекли. При этом сейчас права принадлежат Warner Bros., которая, в теории, может выпустить киноэкранизацию популярного мультсериала.

Правда, никаких признаков того, что в WB интересуются некогда популярной франшизой, не нашли.

«Бен-10» — серия мультсериалов, рассказывающая о парне по имени Бен, который владеет космическими часами Омнитрикс, которые способны превращать его в инопланетных существ. Часы Бен получил в 10 лет, и с тех пор он защищает Землю от различных угроз.

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