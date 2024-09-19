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Появилась пара свежих кадров сериала по «Звёздным войнам» с Джудом Лоу

Появилась пара свежих кадров сериала по «Звёздным войнам» с Джудом Лоу
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Издание Entertainment Weekly опубликовало два свежих кадра сериала «Звёздные войны: Минимальный экипаж». На них можно увидеть Джуда Лоу, который исполнит главную роль, а также других персонажей.

Фото: Entertainment Weekly

Фото: Entertainment Weekly

«Минимальный экипаж» — новый сериал по известной франшизе, сюжет которого расскажет о группе подростков, потерявшейся во вселенной. Несмотря на то что в центре истории будут дети, шоу будет довольно мрачным и взрослым.

Режиссёром проекта выступил Джон Уоттс — постановщик трилогии «Человек-паук» с Томом Холландом.

Премьера сериала состоится 3 декабря на Disney+. В России сервис до сих пор не работает, да и вряд ли заработает к декабрю.

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