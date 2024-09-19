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Стартовал сериал «Это всё Агата» от Marvel

Стартовал сериал «Это всё Агата» от Marvel
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Сегодня на Disney+ состоялась премьера первых двух эпизодов сериала «Это всё Агата». Посмотреть эпизоды уже можно онлайн.

Сериал «Это всё Агата» рассказывает о могущественной ведьме Агате Харкнесс, которую впервые показали в проекте «Ванда/Вижн», вышедшем в 2021 году. В шоу Агата противостояла Алой Ведьме, которую в киновселенной Marvel с «Эры Альтрона» играет Элизабет Олсен.

Агату сыграла Кэтрин Хан. Ещё в актёрский состав вошли Дебра Джо Рапп, Сашир Замата, Джо Лок и другие. Шоураннером проекта выступила Жаклин Шеффер, работавшая над «Ванда/Вижн».

Третий эпизод выйдет 26 сентября, а финал состоится 7 ноября.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

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