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Стартовал третий сезон сериала «Триггер»

Стартовал третий сезон сериала «Триггер»
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Сегодня на «Кинопоиске» стартовал третий сезон сериала «Триггер». Первую серию уже можно посмотреть, а вторая выйдет через неделю — 26 сентября.

Всего в третьем сезоне будет восемь эпизодов, тогда как в первых двух сезонах серий было по 16. Финальный эпизод третьего сезона выйдет 7 ноября.

Сериал «Триггер» рассказывает про психотерапевта Артёма Стрелецкого, который при лечении своих пациентов использует метод так называемой шоковой терапии. Вместо долгих и спокойных разговоров, Артём вводит пациентов в стрессовые ситуации, в ходе которых люди справляются со своими проблемами.

Третий сезон выступает продолжением второго и фильма «Триггер», который вышел в 2023 году.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

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