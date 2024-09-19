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Netflix выпустил свежий постер второго сезона сериала «Игра в кальмара»

Netflix выпустил свежий постер второго сезона сериала «Игра в кальмара»
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Netflix начинает постепенно рекламировать второй сезон «Игры в кальмара». Компания выпустила свежий постер, на котором можно увидеть игрока под номером 392, который потерпел поражение в одной из игр.

Фото: Netflix

Сюжет второго сезона расскажет, как Сон Ки Хун в исполнении Ли Джон Джэ возвращается в игру на выживание, чтобы разоблачить её новых организаторов и положить конец человеческим смертям.

Первый сезон «Игры в кальмара» вышел осенью 2021-го и стал настоящим хитом по всему миру: за первые 28 дней ленту суммарно смотрели в течение 1,65 млрд часов. Это самый популярный сериал в истории Netflix, поэтому второй сезон усиленно ждут.

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