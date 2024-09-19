Съёмки продолжения фильма «Страсти Христовы» могут стартовать в первой половине 2025 года

По данным итальянского информационного агентства Italpress, Мэл Гибсон, снявший первую часть фильма «Страсти Христовы», находится на Мальте со съёмочной группой, подыскивая места для съёмок сиквела.

Если этот процесс не займёт много времени, производство продолжения стартует в первой половине 2025 года. Гибсон вновь вернётся в режиссёрское кресло.

Оригинал рассказывал про последние часы жизни Иисуса Христа в исполнении Джеймса Кэвизела (сериал «В поле зрения»), а одной из особенностей стали съёмки диалогов на реконструированном арамейском языке, а также на латыни — затем накладывались закадровые голоса или просто субтитры.

Кстати, в сиквеле роль Иисуса Христа вновь исполнит Джеймс Кэвизел.