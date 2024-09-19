Мнения критиков и зрителей о сериале «Это всё Агата» разделились

Сегодня на Disney+ стартовал сериал «Это всё Агата», рассказывающий про ведьму Агату Харкнесс, которая дебютировала в киновселенной Marvel в сериале «Ванда/Вижн».

Мнения критиков и обычных зрителей о шоу разделились. На сайте Rotten Tomatoes у сериала 50% свежести от критиков, и 79% — от аудитории. Фанаты оценили атмосферу проекта и актёрскую игру. Также зрителям понравилась динамика самих эпизодов.

По мнению критиков, шоу не получилось таким увлекательным, как «Ванда/Вижен»: оно проигрывает в плане сюжетной подачи и определённых моментов, считают критики.

«Это всё Агата», вероятно, великолепна по собственным стандартам Marvel, но для того, кто насмотрелся тонны фантастических фильмов ужасов и различных шоу, проект покажется действительно дилетантским и скучным.

«Это всё Агата» начинается очень скучно и медлительно. Повествование получилось плохим, но Кэтрин Хан и Обри Плаза вместе просто шикарны.

«Это всё Агата» — одно из немногих шоу, где сценарий и актёрская игра отказываются дополнять друг друга. Это вызывающий отвращение, раздражающий, даже утомительный и скучный сериал.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Disney.

Для просмотра доступны два эпизода. Третий эпизод выйдет 26 сентября, а финал состоится 7 ноября.