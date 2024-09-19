Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 15
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Начались съёмки продолжения фильма «Одна дома» с Виталией Корниенко

Начались съёмки продолжения фильма «Одна дома» с Виталией Корниенко
Аудио-версия:
Комментарии

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что стартовал съёмочный процесс фильма «Одна дома. Великолепная пятёрка». Это продолжение картины «Одна дома» 2023 года с Виталией Корниенко в главной роли.

После событий первого фильма Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Параллельно со съёмками она ведёт популярный блог. Особенно он привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани.

Фото со съёмок

Фото: Russian World Vision

Фото: Russian World Vision

Фото: Russian World Vision

Фото: Russian World Vision

Фото: Russian World Vision

Режиссёром картины выступает Руслан Паушу, а продюсерами – Михаил Погосов и Константин Ёлкин. В фильме вместе с Корниенко сыграют Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Алика Смехова, Борис Дейков и другие.

Материалы по теме
Как должны были закончиться «Звёздные войны»: сюжет «Дуэль судеб»
Как должны были закончиться «Звёздные войны»: сюжет «Дуэль судеб»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android