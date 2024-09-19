Начались съёмки продолжения фильма «Одна дома» с Виталией Корниенко

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Издание «Бюллетень кинопрокатчика» обратило внимание, что стартовал съёмочный процесс фильма «Одна дома. Великолепная пятёрка». Это продолжение картины «Одна дома» 2023 года с Виталией Корниенко в главной роли.

После событий первого фильма Стефания обнаруживает в себе талант актрисы. Параллельно со съёмками она ведёт популярный блог. Особенно он привлекает внимание нескольких юных поклонников — мечтающего стать звездой Алекса, замкнутой отличницы Маши, технического гения Тимы и предприимчивого Вани.

Фото со съёмок

Фото: Russian World Vision

Фото: Russian World Vision

Фото: Russian World Vision

Фото: Russian World Vision

Фото: Russian World Vision

Режиссёром картины выступает Руслан Паушу, а продюсерами – Михаил Погосов и Константин Ёлкин. В фильме вместе с Корниенко сыграют Анастасия Панина, Михаил Полицеймако, Галина Стаханова, Алика Смехова, Борис Дейков и другие.