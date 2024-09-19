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На Netflix вышел мультсериал «Сумерки богов» Зака Снайдера

На Netflix вышел мультсериал «Сумерки богов» Зака Снайдера
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Сегодня на Netflix состоялась премьера мультсериала «Сумерки богов». Всего доступно восемь эпизодов. За создание проекта отвечал режиссёр «Лиги справедливости» и «300 спартанцев» Зак Снайдер.

Шоу основано на скандинавских мифах и рассказывает о дочери гигантов Сигрид. Она — отважная воительница, которая отправляется мстить Тору за гибель своей семьи. Ей помогают другие воины.

Фишка «Сумерков богов» — во взрослом рейтинге. Мультсериал вышел с рейтингом «18+»: в нём присутствуют нецензурная лексика, а также эротические сцены между персонажами.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

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