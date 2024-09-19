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Nintendo подала в суд на авторов популярного выживача Palworld

Nintendo подала в суд на авторов популярного выживача Palworld
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Японская компания Nintendo подала иск против студии Pocketpair, создателей популярной игры Palworld. В документе один из крупнейших представителей игровой индустрии обвинил авторов выживача в нарушении нескольких патентов.

В Nintendo не уточнили, о каких именно элементах идёт речь, отметив лишь, что внимательно изучили весь доступный в Palworld контент. Юристы компании отметили, что продолжат защищать интеллектуальную собственность корпорации.

Тем временем представители Pocketpair пока не ответили на иск от Nintendo. Их выживач Palworld вышел в раннем доступе в январе 2024 года и стал гигантским хитом: онлайн проекта в Steam превысил 2 млн человек. При этом сама игра очень походила на смесь «Покемонов» и игр Nintendo, что вынудило начать собственное расследование в отношении проекта самой The Pokemon Company.

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