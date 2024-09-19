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Актёр Константин Хабенский отверг информацию о своей госпитализации

Актёр Константин Хабенский отверг информацию о своей госпитализации
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Телеграм-канал Mash сообщил, что актёр Константин Хабенский, известный по сериалу «Метод», фильму «Ночной Дозор» и другим проектам, попал в больницу в состоянии средней тяжести в Москве.

Артисту якобы диагностировали гипертоническую болезнь с преимущественным поражением сердца. Информация всколыхнула общественность, однако сам Хабенский ответил на это и сказал, что в полном порядке. Артист подчеркнул, что появившаяся информация — лишь фантазия журналистов и СМИ.

Удачи вам в фантазиях.

Хабенский вернётся к роли Родиона Меглина в третьем сезоне «Метода». Новый сезон выйдет в 2025 году: в сериале появится Никита Кологривый.

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