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Финальный эпизод «Очень странных дел» довёл актёров до слёз

Финальный эпизод «Очень странных дел» довёл актёров до слёз
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Американский актёр Дэвид Харбор дал небольшое интервью изданию Comicbook. В нём артист в том числе рассказал о съёмках пятого сезона «Очень странных дел», идущих прямо сейчас в Атланте.

Как заявил Харбор, финал всей истории так растрогал актёров, что они не смогли сдержать слёз ещё во время читки сценария. Актёр объяснил это невероятной эмоциональностью момента, к которому вся команда шла ещё с первого сезона, когда большинству из них было 11-12 лет.

Этим детям было 11 лет, когда мы начали снимать первый сезон. Теперь им 20, они бреются и больше уже не дети. Финн Вулфхард уже успел снять фильм. Последний эпизод сериала очень красивый. Но дело не только в этом, это ведь окончание их детства. Им было по 11, когда они начали сниматься, они росли и боролись с этими монстрами. И я никогда прежде не видел, чтобы подростки или взрослые люди так сильно плакали.

Премьера пятого сезона «Очень странных дел» состоится в 2025 году.

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