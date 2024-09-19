В кинотеатрах России вышел хоррор «Субстанция» с Деми Мур

19 сентября в кинотеатрах России состоялась премьера хоррора «Субстанция» с Деми Мур. Ленту можно посмотреть в привычном русском дубляже в киносетях по всей стране.

Видео доступно на YouTube-канале «Вольгá». Права на видео принадлежат Working Title Films.

Фильм рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше, однако женщина до сих пор ведёт популярное фитнес-шоу на телевидении. Когда её проект хотят перезапустить с новой актрисой, Элизабет решается принять препарат «Субстанция». В ходе эксперимента появляется молодая и красивая девушка Сью, которая становится с Элизабет единым целым.

Режиссёром картины выступила Корали Фаржа («Выжившая»), а главные роли в фильме сыграли Деми Мур («Привидение») и Маргарет Куолли («Однажды в… Голливуде»). На прошедшем в мае Каннском кинофестивале лента получила приз за лучший сценарий. Картину также очень высоко оценили журналисты, назвав её одним из лучших боди-хорроров последних лет.