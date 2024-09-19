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ESL Pro League. Четвертьфинал. День 15
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«Начнём разбирательства»: авторы Palworld ответили на обвинения Nintendo

«Начнём разбирательства»: авторы Palworld ответили на обвинения Nintendo
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Компания Nintendo подала судебный иск против студии Pocketpair, создателей популярной игры Palworld. Японская корпорация хочет добиться защиты своей интеллектуальную собственности и восстановить нарушенные «патентные права».

Студия Pocketpair ответила на обвинения, которые выдвинула Nintendo. По словам представителей команды, они начнут «соответствующие юридические разбирательства».

Мы получили уведомление об этом иске и начнём соответствующие юридические разбирательства и расследования по факту нарушения патентных прав. На данный момент нам неизвестно, в нарушении чего нас обвиняют.

По словам команды, она небольшая, и просто хочет создавать увлекательные видеоигры для своих фанатов. Разработчикам жаль, что из-за этих юридических дел придётся уделять время не развитию игры.

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