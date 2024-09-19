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Стартовали съёмки исторического детектива «Грачи» с Алексеем Серебряковым

Стартовали съёмки исторического детектива «Грачи» с Алексеем Серебряковым
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Кинокомпания «Пиманов и Партнёры» объявила о старте производства сериала «Грачи». Съёмки исторического детектива продлятся несколько месяцев в Санкт-Петербурге, после чего премьера состоится на телеканале РЕН ТВ и в онлайн-кинотеатре Wink.

Действие сериала разворачивается в 1947 году. Капитан милиции Александр Ратников расследует серию убийств в Ленинграде. След приводит к технологу местного рыбхоза: выясняется, что на самом деле он – бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи» по имени Гюнтер Зейлер. Ратников намерен поймать нациста любой ценой: ведь он – единственная зацепка в истории дочери капитана, пропавшей в годы войны.

Главные роли в проекте сыграют Артём Ткаченко («Вампиры средней полосы»), Алексей Макаров («Гости из прошлого»), Алексей Серебряков («Левиафан»), Евгения Дмитриева («Нелюбовь») и другие актёры. Режиссёром выступит Илья Максимов («Курьеры»).

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