Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 15
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

YouTube на телевизорах крупно обновят — сервис станет похож на Netflix

YouTube на телевизорах крупно обновят — сервис станет похож на Netflix
Аудио-версия:
Комментарии

Создатели популярного видеохостинга YouTube анонсировали крупный апдейт для своего ТВ-приложения. В ближайшее время клиент сервиса для телевизоров получит крупное обновление, вместе с которым программа будет напоминать зарубежные онлайн-кинотеатры.

Так, в приложении YouTube появятся актуальные превью роликов, когда пользователь заходит на канал какого-нибудь блогера. Создатели контента смогут настраивать этот элемент и отсортировывать видео в том числе по сезонам. Пользователи, в свою очередь, смогут подписываться на канал прямо во время просмотра и создавать QR-коды из ссылок в описании.

Будущий дизайн клиента YouTube на ТВ

Будущий дизайн клиента YouTube на ТВ

Фото: YouTube

Главная цель разработчиков — сделать бесшовный переход к новым видео, обеспечивая наилучший опыт для запойного просмотра. Обновлённое приложение YouTube для телевизоров выйдет до конца 2024 года, а весь новый функционал станет доступен в начале 2025-го.

Материалы по теме
Фото
На YouTube появится «Хайп» для поддержки небольших блогеров
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android