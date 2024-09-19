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В кинотеатрах России вышел фильм «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма

В кинотеатрах России вышел фильм «Граф Монте-Кристо» по роману Александра Дюма
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19 сентября в кинотеатрах России состоялась официальная премьера фильма «Граф Монте-Кристо». Приключенческий боевик можно посмотреть в большинстве киносетей страны с привычным русским дубляжом.

Видео доступно на YouTube-канале Атмосфера Кино. Права на видео принадлежат Pathe.

«Граф Монте-Кристо» рассказывает историю моряка Эдмона Дантеса — его арестовывают за преступление, которого он не совершал. Спустя 14 лет ему наконец удаётся совершить побег, он нарекает себя графом Монте-Кристо и решает отомстить злоумышленникам, которые его предали.

Главные роли в фильме исполнили Пьер Нинэ («Обещание на рассвете»), Пьерфранческо Фавино («Гонка»), Оскар Лесаж («Месье Спейд») и Анаис Демустье («На посту!»). Режиссёрами ленты выступили Матьё Делапорт и Александр де Ла Пательер, известные по недавней дилогии «Три мушкетёра».

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