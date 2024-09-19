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В Россию привезли iPhone 16 до официального старта продаж

В Россию привезли iPhone 16 до официального старта продаж
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19 сентября в Россию завезли первые модели iPhone 16 — новой линейки смартфонов компании Apple. Гаджеты уже продемонстрировали компании МТС и «М.Видео-Эльдорадо», которые запустят полноценные продажи устройств на следующей неделе. Первые предзаказы начнут выдавать уже на этих выходных.

Как отметили представители обеих компаний, гаджеты Apple традиционно пользуются большой популярностью у россиян. Именно поэтому для ритейлеров было важно как можно быстрее доставить устройства в страну и начать продажи в кратчайшие сроки.

Официальные продажи iPhone 16 стартуют 20 сентября по всему миру. В России стартовая цена базового iPhone 16 составит от 115 тысяч рублей, а iPhone 16 Pro обойдётся в 155 тысяч рублей и выше.

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