Шоу Comedy Club закрывается

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Пресс-служба ТНТ сообщила сразу нескольким СМИ, что юмористическая передача Comedy Club закрывается — последний выпуск выйдет уже завтра, 20 сентября, в 21:00 мск.

Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается.

Однако, возможно, таким образом ТНТ собирается перезапустить Comedy Club: с июля продюсером нового сезона шоу стал Гарик Харламов, который планировал масштабно переделать передачу. В начале сентября продюсер ТНТ Тина Канделаки уже заявила о «прощании с Камеди», даже запустив соответствующий хештег.

Также появились постеры нового выпуска, где грустный Гарик Харламов смотрит на телезрителей, на фоне указано «Прощай, Comedy Club».

Постер нового Comedy Club Фото: ТНТ

Тина Канделаки в начале сентября заявила, что Харламов предложил массу новых идей для передачи, включая изменения на сцене, музыки, наполнения, резидентов и «даже юмора».

Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy».