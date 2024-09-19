Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 15
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шоу Comedy Club закрывается

Шоу Comedy Club закрывается
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба ТНТ сообщила сразу нескольким СМИ, что юмористическая передача Comedy Club закрывается — последний выпуск выйдет уже завтра, 20 сентября, в 21:00 мск.

Дорогие друзья, сегодня мы сообщаем вам действительно важную новость. Мы подтверждаем, что Comedy Club закрывается.

Однако, возможно, таким образом ТНТ собирается перезапустить Comedy Club: с июля продюсером нового сезона шоу стал Гарик Харламов, который планировал масштабно переделать передачу. В начале сентября продюсер ТНТ Тина Канделаки уже заявила о «прощании с Камеди», даже запустив соответствующий хештег.

Также появились постеры нового выпуска, где грустный Гарик Харламов смотрит на телезрителей, на фоне указано «Прощай, Comedy Club».

Постер нового Comedy Club

Постер нового Comedy Club

Фото: ТНТ

Тина Канделаки в начале сентября заявила, что Харламов предложил массу новых идей для передачи, включая изменения на сцене, музыки, наполнения, резидентов и «даже юмора».

Мы всем каналом, всей командой подумали, оценили ситуацию, и я могу сказать только одно: «Прощай, Comedy».
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android