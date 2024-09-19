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iPhone 16 Pro впервые получил батарею со стальным корпусом

iPhone 16 Pro впервые получил батарею со стальным корпусом
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Инсайдер Majin Bu поделился фотографиями внутренностей смартфонов iPhone 16 Pro Max и 16 Plus. Из них видно, что первый девайс получил L-образный стальной корпус, в то время как во второй Apple установила обычный аккумулятор.

Отмечается, что главным преимуществом стального корпуса выступает улучшенное рассеивании тепла. Однако в таком случае придётся пожертвовать увеличенным весом батареи. Инсайдер заявил, что Apple решила использовать сталь, чтобы соответствовать европейским законам, которые требуют от производителей упростить самостоятельную замену аккумуляторов в смартфонах.

Выход линейки iPhone 16 состоится 20 сентября. Стоимость самой младшей модели с минимальной комплектацией будет начинаться от 90 тысяч рублей.

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