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EA Sports FC 25 вышла в раннем доступе на ПК и консолях

EA Sports FC 25 вышла в раннем доступе на ПК и консолях
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20 сентября состоялся расширенный релиз футбольного симулятора EA Sports FC 25. Новая часть знаменитой спортивной серии от Electronic Arts уже доступна всем обладателям издания Ultimate и подписчикам сервиса EA Play.

Помимо раннего доступа, владельцы максимального издания игры также получили набор с динамическим Героем в Ultimate Team, 4600 FC Points, ячейку развития игрока и другие бонусы. Пользователям уже доступна полная версия игры, включая режим карьеры за игрока и тренера.

Полноценный релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также Nintendo Switch. В игре будут русский язык и российские комментаторы.

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