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Николь Кидман и Джейми Ли Кертис сыграют в криминальном сериале «Скарпетта»

Николь Кидман и Джейми Ли Кертис сыграют в криминальном сериале «Скарпетта»
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Как сообщают журналисты издания Empire, Николь Кидман («Часы») и Джейми Ли Кертис («Хэллоуин», «Поезд страха») сыграют главные роли в криминальном сериале «Скарпетта». Производством будущего шоу займётся Amazon.

Проект выступит экранизацией одноимённого бестселлера о судмедэксперте, который принимает участие в расследовании хитроумных преступлений. Николь Кидман и Джейми Ли Кертис исполнят роли Кей Скарпетты и её сестры Дороти.

Лиз Сарнофф («Остаться в живых», «Барри») выступит в качестве шоураннера сериала, а режиссёр Дэвид Гордон Грин снимет первые два эпизода. Ко всему прочему, в актёрский состав войдут Бобби Каннавале, Ариана Дебоуз и Саймон Бейкер.

Сроки и дата выхода пока не раскрываются.

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