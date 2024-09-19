Состав Aurora по Dota 2 покинули керри и саппорт

Киберспортивный клуб Aurora Gaming официально объявил об изменениях в составе по Dota 2 — команду покинул керри Ньенгнара 23savage Тирамаханон и саппорт пятой позиции Чан Oli Чон Кин.

При этом руководство клуба отмечает, что это ещё не все изменения.

Пришло время рассказать… 23savage & Oli официально покидают Aurora! Спасибо парням за этот прекрасный сезон, это было незабываемо… Но это ещё не все новости…

Фото: Valve

Ранее в Сети появились слухи, что Aurora перейдёт к русскоязычному составу, а освободившиеся места займут TA2000 из PSG.Quest и kaori.

На чемпионате мира The International 2024 азиатский состав Aurora занял 7-8-е место.