По Atomic Heart снимут сериал

На презентации нового сезона «Кинопоиск» объявил, что в работе сериал по мотивам Atomic Heart. За сценарий отвечает Роман Кантор, известный по фильмам «Мастер и Маргарита» (2024) и «Серебряные коньки» (2020), а также по сериалу «Эпидемия» (2018-2022).

Сериал не будет пересказывать сюжет игры 2023 года, а представит свою историю во вселенной Atomic Heart. Обещают появление знакомых персонажей, роботов, оружия и других аспектов известного мира. Съёмки начнутся в 2025 году.

Atomic Heart Фото: Кинопоиск

Вот как событие прокомментировал руководитель «Плюс Студии» Михаил Китаев:

Atomic Heart — это достояние геймдева, большая новая ступень в развитии индустрии видеоигр и культурный феномен, получивший признание во всём мире. Сама игра — в чистом виде рок-н-ролл, лютое сочетание жёсткого ультраэкшена и невероятного драйва. Мы постараемся перенести это на киноэкран, сохранив ощущения, которые Mundfish дарит своим игрокам.