«Плюс Студия» выступит продюсером двух российских видеоигр

«Яндекс» объявила о работе над двумя играми: компания выступит продюсером Distortion и «Алмазный меч, деревянный меч» — оба проекта выступают в жанрах RPG.

Вселенную Distortion от студии Game Art Pioneers планируют дополнить сериалом, комиком и книгой, при этом что-то появится ещё до выхода самой игры (она должна выйти не раньше конца 2025 года). Вот что рассказал про коллаборацию Дмитрий Здесев, основатель и художественный руководитель Game Art Pioneers:

Distortion изначально задумывалась, как большая

медиафраншиза, и мы рады, что «Яндекс» стал нашим стратегическим партнёром в развитии новой авторской вселенной.

Distortion Фото: Game Art Pioneers

По фантастике Ника Перумора «Алмазный меч, деревянный меч» уже готовят сразу игру и сериал: разработка ведётся параллельно написанию сценария шоу. Вот что про коллаборацию рассказал Дмитрий Тихонов, технический директор компании «Акроникс».

У нас есть все необходимое для создания правильного фундамента, на который мы будем надстраивать сложные технологические алгоритмы, тщательно прорабатывать сюжетные линии, совершенствовать геймплей и механики игры.

«Алмазный меч, деревянный меч» Фото: «Акроникс»

Обе игры выйдут на ПК и консолях, однако кто выступит их издателями, пока неизвестно. При этом «Яндекс» называет это началом своего пути в игровой индустрии, обещая в ближайшие годы всё больше экспериментировать и искать интересные проекты.

В ближайшие несколько лет «Плюс Студия» будет экспериментировать с форматами и вместе с разработчиками игр создавать фильмы, сериалы, книги и другой контент в поддержку релизов. Это может дать старт новым франшизам и заметно расширит аудиторию игровых проектов.