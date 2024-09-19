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Юрий Колокольников сыграет в фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже»

Юрий Колокольников сыграет в фильме Даррена Аронофски «Пойман на краже»
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Ряд СМИ обратили внимание на страницу нового фильма Даррена Аронофски на сайте IMDb. Оказалось, что в грядущей картине постановщика под названием «Пойман на краже» сыграют два российских актёра: Юрий Колокольников («В августе 44-го», «Мастер и Маргарита») и Никита Кукушкин* («Класс коррекции», «Невод»).

Лента расскажет историю о бывшем бейсболисте Хэнке Томпсоне, который попадает в криминальный мир Нью-Йорка 1990-х. Фильм основан на одноимённой книге писателя Чарли Хьюстона.

Также в картине сыграют Мэтт Смит, Зои Кравиц, Остин Батлер, Лев Шрайбер, Винсент Д’Онофрио, Гриффин Данн, Уилл Брилл и другие. Остальные детали пока не раскрываются.

Сроки и дата выхода фильма «Пойман на краже» ещё неизвестны.

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* — признан в РФ иностранным агентом

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