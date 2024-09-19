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Вышел новый трейлер хоррора «Еретик» с Хью Грантом — премьера 14 ноября

Вышел новый трейлер хоррора «Еретик» с Хью Грантом — премьера 14 ноября
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Кинокомпания A24 опубликовала новый трейлер хоррора «Еретик» с Хью Грантом («Джентльмены», «Вонка») в главной роли. В видео показали ряд напряжённых сцен и центральных героев истории.

Видео доступно на YouTube-канале A24. Права на видео принадлежат A24.

«Еретик» расскажет историю двух религиозных девушек, которые ходят по домам, чтобы обратить людей в свою веру. Однако один человек не поддаётся их миссионерству, поэтому главные героини вынуждены играть в прятки на выживание в доме незнакомого мужчины.

Набожных девушек сыграли Хлоя Ист («Фабельманы») и Софи Тэтчер («Книга Бобы Фетта»). Режиссёрами и сценаристами будущего фильма выступили Брайан Вудс и Скотт Бек — они написали сюжет для обеих частей «Тихого места».

Премьера «Еретика» в кинотеатрах России состоится 14 ноября.

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