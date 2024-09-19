Продолжение «Мажора» будет в Дубае

«Кинопоиск» на своей презентации объявил первые подробности продолжения «Мажора» — новый фильм отправит героев в Дубай, а картина получит соответствующее название «Мажор в Дубае».

В продолжении снимутся Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Елизавета Шакира, Вита Корниенко, Александр Обласов, Линда Лапиньш и другие, тогда как режиссёром выступит Егор Чичканов — постановщик сериала «И снова здравствуйте!».

Игорь после событий прошлого фильма живёт спокойной и счастливой жизнью в Сочи, однако один из его друзей отправляется в Дубай на заработки, которые быстро оборачиваются большими проблемами. В итоге Соколовский спешит на помощь, оказываясь посреди международной аферы.