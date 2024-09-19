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Сериал Преступление и наказание с Янковским: дата выхода на Кинопоиске, когда выйдет, сколько серий

Сериал «Преступление и наказание» стартует 26 октября — выйдут сразу четыре эпизода
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Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» назвал дату релиза «Преступления и наказания» — своего нового оригинального проекта. Экранизация одноимённого романа стартует 26 октября, в первый день будут доступны сразу четыре эпизода. Остальные три серии будут выходить еженедельно по субботам.

«Преступление и наказание» адаптирует роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Главного героя сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»). Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи».

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