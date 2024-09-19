Вышел первый тизер «Ивана Царевича и Серого волка 6» — премьера 26 декабря

На этой неделе студия «Мельница» опубликовала первый тизер мультфильма «Иван Царевич и Серый волк 6». В ролике авторы показали знакомых героев и их подготовку к крупнейшей выставке чудес.

Видео доступно на YouTube-канале «Три богатыря». Права на видео принадлежат «Мельнице».

В новой части Иван и его друзья отправятся на волшебную выставку чудес со всего сказочного мира. На кону честь Тридевятого царства, а исполняющая желания Щука — как назло, возьми да исчезни! Спасать положение, как всегда, приходится Ивану, Серому Волку и Василисе. Им предстоит встретить Колобка, отыскать рыбу мечты и доказать всему сказочному миру, что самое важное в любой сказке — это смелость, дружба и, конечно, любовь.

Премьера анимационной ленты «Иван Царевич и Серый волк 6» состоится 26 декабря.