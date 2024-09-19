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Опубликован первый постер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом

Опубликован первый постер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом
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На этой неделе кинокомпания Focus Features опубликовала первый постер ремейка «Носферату» с Биллом Скарсгардом в главной роли. На дебютном изображении величественно красуется ужасающий вампир.

Также в актёрский состав переосмысления «Носферату» вошли Лили-Роуз Депп, дочь известного актёра Джонни Деппа (снималась в «Танцовщице» и «Поколении Вояджер»), а также Николас Холт («Мой мальчик», Зверь из «Людей Икс») и Билл Скарсгард (клоун Пеннивайз из новой версии «Оно»).

Сюжет картины создатели описывают как «готическую историю об одержимости девушки и страшного вампира, влюбившегося в неё и наводящего невыразимый ужас».

Премьера ремейка «Носферату» в мировом прокате состоится 25 декабря.

Первый постер

Фото: Focus Features

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