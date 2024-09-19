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Sony представила PS5 Slim и PS5 Pro в дизайне культовой PS1

Sony представила PS5 Slim и PS5 Pro в дизайне культовой PS1
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Sony отметила 30-летие бренда PlayStation особым анонсом — компания представила линейку консолей и других устройств в культовой PS1. Оценить их внешний вид можно благодаря опубликованному трейлеру.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат PlayStation.

В эксклюзивную линейку войдут PS5 Slim, PS5 Pro, PS Portal, DualSense и DualSense Edge в стиле первой PlayStation. Специальную стилизацию даже получили коробки от всех устройств. Причём что касается особой версии PS5 Pro, то её выпустят тиражом в размере 12,3 тыс. штук — каждую пронумеруют.

В продаже данные ретроверсии устройств появятся 21 ноября.

Общий вид юбилейной ретро-линейки

Фото: Sony

Фото: Sony

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