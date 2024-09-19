Юрий Колокольников сыграет в сериале «Последний рубеж» от Apple

На этой неделе стало известно, что российский актёр Юрий Колокольников («В августе 44-го», «Мастер и Маргарита») сыграет в сериале «Последний рубеж». Производством драматического шоу занимается компания Apple. В первый сезон войдёт 10 эпизодов.

Сериал расскажет о маршале США, который отвечает за территорию Аляски. Однако жизнь военного переворачивается с ног на голову, когда в зоне его юрисдикции терпит крушение тюремный самолёт с опасными заключёнными на борту.

Также в актёрский состав войдут Джейсон Кларк («Цель номер один», «Планета обезьян: Революция»), Хейли Беннетт («Великолепная семёрка»), Доминик Купер («Двойник дьявола») и другие.

Премьера «Последнего рубежа» состоится в стриминговом сервисе Apple TV+. Сроки и дата выхода проекта пока не раскрываются.