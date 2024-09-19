Nigma Galaxy представила ростер по Dota 2 без Куроки

Ближневосточный киберспортивный клуб Nigma Galaxy анонсировал обновлённый состав по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях организации.

Новичками ростера стали бывшие игроки команды PSG Quest из Ливана Тони No!ob Ассаф и Омар OmaR Муграби. Нуб сменил позицию со второй на третью, заняв место бывшего игрока коллектива Саифула Fbz Ильхама. Омар же, в свою очередь, стал «четвёркой» состава, в то время как Марун GH Мерхей сместился на пятую позицию.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2:

Амер Miracle аль-Баркави;

Cаид Сумаил SumaiL Хассан;

Тони No!ob Ассаф;

Омар OmaR Муграби;

Марун GH Мерхей.

При этом организация отметила, что с данным ростером Nigma Galaxy будет выступать на предстоящих квалификациях к топ-турнирам по «Доте». Сохранит ли клуб данный состав после отборочных — неизвестно.

Неизвестной остаётся и судьба капитана коллектива Куро KuroKy Тахасоми. По слухам, опытный киберспортсмен может занять позицию тренера у представленного ростера.