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Nigma Galaxy представила ростер по Dota 2 без Куроки

Nigma Galaxy представила ростер по Dota 2 без Куроки
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Ближневосточный киберспортивный клуб Nigma Galaxy анонсировал обновлённый состав по Dota 2. Информация об этом появилась в социальных сетях организации.

Новичками ростера стали бывшие игроки команды PSG Quest из Ливана Тони No!ob Ассаф и Омар OmaR Муграби. Нуб сменил позицию со второй на третью, заняв место бывшего игрока коллектива Саифула Fbz Ильхама. Омар же, в свою очередь, стал «четвёркой» состава, в то время как Марун GH Мерхей сместился на пятую позицию.

Состав Nigma Galaxy по Dota 2:

  • Амер Miracle аль-Баркави;
  • Cаид Сумаил SumaiL Хассан;
  • Тони No!ob Ассаф;
  • Омар OmaR Муграби;
  • Марун GH Мерхей.

При этом организация отметила, что с данным ростером Nigma Galaxy будет выступать на предстоящих квалификациях к топ-турнирам по «Доте». Сохранит ли клуб данный состав после отборочных — неизвестно.

Неизвестной остаётся и судьба капитана коллектива Куро KuroKy Тахасоми. По слухам, опытный киберспортсмен может занять позицию тренера у представленного ростера.

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