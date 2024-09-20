Расписание матчей ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2 на 20 сентября

Сегодня, 20 сентября, продолжится плей-офф топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках четвёртого дня плей-офф состоятся последние матчи четвертьфиналов. Победители серий пройдут в следующий раунд, а проигравшие покинут ивент.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 20 сентября, пятница:

17:15. Team Spirit (Россия) — Natus Vincere (Украина);

— Natus Vincere (Украина); 20:30. G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка).

Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.