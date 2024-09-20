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ESL Pro League. Четвертьфинал. День 16
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17:15 Мск
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Расписание игр EPL Season 20 по CS2 на 20 сентября (ЕПЛ 20 по КС2)

Расписание матчей ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2 на 20 сентября
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Сегодня, 20 сентября, продолжится плей-офф топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.

В рамках четвёртого дня плей-офф состоятся последние матчи четвертьфиналов. Победители серий пройдут в следующий раунд, а проигравшие покинут ивент.

Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 20 сентября, пятница:

  • 17:15. Team Spirit (Россия) — Natus Vincere (Украина);
  • 20:30. G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка).

Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.

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