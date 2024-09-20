Расписание матчей ESL Pro League S20 по Counter-Strike 2 на 20 сентября
Сегодня, 20 сентября, продолжится плей-офф топ-турнира ESL Pro League Season 20 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 750 тыс.
В рамках четвёртого дня плей-офф состоятся последние матчи четвертьфиналов. Победители серий пройдут в следующий раунд, а проигравшие покинут ивент.
Расписание матчей EPL S20 по CS2 на 20 сентября, пятница:
- 17:15. Team Spirit (Россия) — Natus Vincere (Украина);
- 20:30. G2 Esports (Европа) — Team Liquid (Северная Америка).
Международный чемпионат ESL Pro League S20 по CS2 проходит в LAN-формате с 3 по 22 сентября в Мальте. В рамках соревнования 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 750 тыс.
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