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Вышел трейлер мультсериала Tomb Raider про Лару Крофт

Вышел трейлер мультсериала Tomb Raider про Лару Крофт
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Во время презентации Geeked Wek показали полноценный трейлер мультсериала Tomb Raider: The Legend of Lara Croft. Этот проект расскажет о новых приключениях небезызвестной Лары Крофт.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Мультсериал продолжит историю Лары Крофт, которая началась в игре Tomb Raider (2013) и завершилась с выходом Shadow of the Tomb Raider (2018).

События развернутся спустя 25 лет после первых приключений знаменитой героини — девушка отправится исследовать древние тайны и раскрывать утраченные истины в захватывающих и опасных местах. Лару Крофт озвучила Хейли Этвелл («Миссия невыполнима: Смертельная расплата»).

Премьера проекта состоится 10 октября — все эпизоды будут доступны в день премьеры.

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