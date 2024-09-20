Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 16
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»

Стартовали съёмки второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге»
Комментарии

Netflix выпустил тизер второго сезона сериала «Аватар: Легенда об Аанге». В нём компания объявила о старте съёмок и даже тизернула важного персонажа и любимчика зрителей.

Судя по ролику, во втором сезоне Аанг познакомится с Тоф — это слепая девушка и маг земли, которая играла важную роль в оригинальном мультсериале про Аанга. Тоф будет одним из учителей Аанга в изучении им стихии земли.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Даты выхода второго сезона пока что нет. Главные роли в первом сезоне исполнили Дэниэл Дэ Ким, Кен Люн, Пол Лии другие. Сценаристом шоу был Альберт Ким.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android