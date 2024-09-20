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Стартовал сериал «Пингвин» с Колином Фаррелом — от первой серии зрители в восторге

Стартовал сериал «Пингвин» с Колином Фаррелом — от первой серии зрители в восторге
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Сегодня на HBO начался сериал «Пингвин» с Колином Фаррелом в главной роли. Посмотреть первую серию шоу уже можно, но в России сервис HBO не работает.

Судя по всему, проект мощно стартовал. На IMDb у первой серии очень высокий балл: 9,2 из 10. Около 81% посмотревших эпизод поставили ему максимальную оценку. Самую низкую оценку сериалу поставили лишь 5% зрителей.

Фото: IMDb

«Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.

Свежий трейлер с фрагментами будущих эпизодов

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

Финальный эпизод «Пингвина» выйдет 11 ноября.

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