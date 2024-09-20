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Вышел первый ролик со съёмок второго сезона «Уэнсдей» — с Дженной Ортегой и другими

Вышел первый ролик со съёмок второго сезона «Уэнсдей» — с Дженной Ортегой и другими
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Netflix в рамках мероприятия Geeked Week опубликовал первую фичуретку со съёмок второго сезона сериала «Уэнсдей». В ролике показали актёров с первого сезона, а также саму Дженну Ортегу в образе Уэнсдей Аддамс.

Также в фичуретке засветились киношные хлопушки, декорации второго сезона и Тим Бёртон, который работал над первым сезоном шоу.

Видео доступно на YouTube-канале Still Watching Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Во втором сезоне к команде присоединятся Стив Бушеми и Билли Пайпер, а также ряд приглашённых звёзд. В их числе Тандиве Ньютон и Кристофер Ллойд.

Второй сезон шоу выпустят в 2025 году. Точной даты пока нет.

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