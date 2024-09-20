Второй сезон «Аркейна» разобьют на три части — первая выйдет 9 ноября

Как оказалось, Netflix разбил второй и финальный сезон «Аркейна» на три части. Анимационное шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

Премьера первой части состоится 9 ноября, второй — 16 ноября, а третья выйдет 23 ноября. Даты, кстати, назвали в свежем отрывке из второго сезона. Его можно посмотреть во вставке ниже.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Напомним, «Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.