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Второй сезон «Аркейна» разобьют на три части — первая выйдет 9 ноября

Второй сезон «Аркейна» разобьют на три части — первая выйдет 9 ноября
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Как оказалось, Netflix разбил второй и финальный сезон «Аркейна» на три части. Анимационное шоу продолжит историю персонажей из видеоигры League of Legends.

Премьера первой части состоится 9 ноября, второй — 16 ноября, а третья выйдет 23 ноября. Даты, кстати, назвали в свежем отрывке из второго сезона. Его можно посмотреть во вставке ниже.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Напомним, «Аркейн» рассказывает о двух сёстрах — Вай и Джинкс. Разлучённые, они становятся соперницами на фоне разгорающейся войны между их стимпанковым городом Пилтовером и подземным Зауном.

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