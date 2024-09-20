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Близкие Брюса Уиллиса боятся, что актёр не проживёт и года — СМИ

Близкие Брюса Уиллиса боятся, что актёр не проживёт и года — СМИ
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Если верить изданию InTouch, которое ссылается на свои источники, семья актёра Брюса Уиллиса, который страдает лобно-височной деменцией, боится, что артист не доживёт до своего 70-летия. Сейчас ему 69.

За жизнь Уиллиса переживают его жена Эмму Хеминг, их дочери Мейбл и Эвелин, а также бывшая супруга Деми Мур и её дочери в лице Румер, Скаут и Таллулу.

Он редко покидает дом, а когда это происходит, всё тщательно планируется. Ему нужна помощь, чтобы собраться и добраться до машины. С ним постоянно находятся сиделки и телохранители, которые защищают его от публики.

Прежний Уиллис, который ещё не страдал деменцией, «был полон сил и мужской энергии». Сейчас он беспомощен, и от этого больнее всего, отметили источники со ссылкой на слова родственников.

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