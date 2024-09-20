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Гайд: не работает геймпад в EA Sports FC 25 (ЕА Спортс ФК 25) — нажимаются не те кнопки, сворачивается игра, работает криво

Не работает геймпад в EA Sports FC 25 — как исправить проблему
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20 сентября начался ранний доступ EA Sports FC 25 — нового футбольного симулятора от Electronic Arts. Запуск на ПК не обошёлся без проблем: многие игроки сообщают об ошибках при управлении с геймпадов. У большинства пользователей контроллеры работают в штатном режиме, однако кнопки при этом как будто полностью перепутаны.

Чтобы исправить эту проблему, достаточно перейти в свою библиотеку Steam и отключить ввод управления в настройках EA Sports FC 25. После этого игра сама определит геймпад, и ошибка устранится.

Как исправить проблемы с геймпадом в EA Sports FC 25 в Steam на ПК

  1. Перейти в библиотеку Steam и найти там EA Sports FC 25.
  2. Нажать по игре правкой кнопкой мыши и выбрать «Свойства».
  3. Перейти во вкладку «Контроллер» и выбрать пункт «Отключить систему ввода Steam».
  4. Запустить EA Sports FC 25 и наслаждаться игрой.
Настройки контроллера для EA Sports FC 25 в Steam

Настройки контроллера для EA Sports FC 25 в Steam

Фото: Steam/«Чемпионат»

Полноценный релиз EA Sports FC 25 состоится 27 сентября на ПК и консолях. Вполне возможно, до релиза разработчики выпустят патчи, которые устранят основные проблемы игры.

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