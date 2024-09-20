Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 16
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый тизер аниме по Devil May Cry — релиз в апреле 2025 года

Вышел первый тизер аниме по Devil May Cry — релиз в апреле 2025 года
Комментарии

Netflix опубликовал первый тизер-трейлер аниме по культовой игровой франшизе Devil May Cry. В ролике показали молодого Данте, который умело обращается с пушками и расправляется с различной нечистью.

Сюжетного описания аниме создатели не предоставили, но наверняка сделают это позже.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Над сериалом работает создатель аниме-адаптации Castlevania Ади Шанкар, за производство отвечает команда Studio Mir, выпустившая мультсериалы «DOTA: Кровь дракона», «Ведьмак: Кошмар волка» и другие.

Премьера состоится в апреле 2025 года. Точную дату назовут позже.

Материалы по теме
Шестая серия «Колец власти» дарит надежду на мощный финал «Властелина колец»
Шестая серия «Колец власти» дарит надежду на мощный финал «Властелина колец»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android