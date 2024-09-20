Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ESL Pro League. Четвертьфинал. День 16
Начало прямой трансляции
17:15 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм «28 лет спустя» сняли полностью на iPhone 15 Pro Max

Фильм «28 лет спустя» сняли полностью на iPhone 15 Pro Max
Аудио-версия:
Комментарии

По информации издания Wired, съёмки фильма «28 лет спустя», сиквела зомби-триллера «28 дней спустя», проходили при помощи iPhone 15 Pro Max. Во время производства использовались специальные крепежи для смартфона, но запись велась именно на него.

Таким образом, картина становится единственной с таким масштабом, снятой на камеру смартфона.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы. Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года. Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.

Материалы по теме
Шестая серия «Колец власти» дарит надежду на мощный финал «Властелина колец»
Шестая серия «Колец власти» дарит надежду на мощный финал «Властелина колец»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android