Фильм «28 лет спустя» сняли полностью на iPhone 15 Pro Max

По информации издания Wired, съёмки фильма «28 лет спустя», сиквела зомби-триллера «28 дней спустя», проходили при помощи iPhone 15 Pro Max. Во время производства использовались специальные крепежи для смартфона, но запись велась именно на него.

Таким образом, картина становится единственной с таким масштабом, снятой на камеру смартфона.

К исполнению главной роли вернётся Киллиан Мёрфи. Режиссёром картины выступил Дэнни Бойл, снявший первую часть и многие другие знаменитые фильмы. Фильм продолжит историю Джима, который выживает в мире зомби-апокалипсиса. По сюжету, со времён начала пандемии прошло 28 лет и мир вокруг с тех пор сильно изменился.

Мировая премьера ленты «28 лет спустя» состоится 20 июня 2025 года. Дата выхода в кинотеатрах России пока неизвестна.