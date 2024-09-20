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Джеймс Кэмерон отреагировал на критиков сценариев его фильмов

Джеймс Кэмерон отреагировал на критиков сценариев его фильмов
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Во время недавнего интервью режиссёр «Аватара» Джеймс Кэмерон поговорил про критиков его фильмов, которые считают, что сценарии лент Кэмерона «отвратительны».

По словам постановщика, он бы хотел посмотреть на самые кассовые ленты этих самых критиков и, если они есть, на их сборы.

Дайте мне посмотреть на ваши самые кассовые фильмы — а потом поговорим об эффективности диалогов и прочего.

Ещё Кэмерон вспомнил, как работал над «Терминатором». Режиссёр пошутил, что, когда снимал ленту, он был «начинающим панком». То время Кэмерон вспоминает с теплотой: когда ему было 29 лет, режиссёру нравилось работать над картинами.

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