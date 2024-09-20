Провайдеры пожаловались в ФАС на замедление YouTube в России

Ассоциация «Ростелесеть», объединяющая более 200 региональных операторов связи, пожаловалась в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из-за замедления сервиса YouTube в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на саму жалобу, которую подали 12 сентября.

«Ростелесеть» просит возбудить производство по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» из-за создания «дискриминационных условий для операторов связи путем неравномерного замедления работы видеоплатформы YouTube, поисковой системы Google и её сервисов», признать виновными лиц, нарушивших антимонопольное законодательство, а также принять меры для устранения нарушения.

В организации отметили, что за последние несколько недель операторы столкнулись «с сильным и неравномерным» замедлением работы YouTube, Google и его сервисов, «что спровоцировало кратное увеличение количества жалоб пользователей к провайдерам». У операторов наблюдается «значительное ухудшение доступа к сайту видеохостинга» при выходе в интернет через Wi-Fi, подключённый к проводным сетям связи, тогда как на сотовых сетях замедление YouTube не столь значительное. Из-за этого абоненты массово расторгают договоры и переходят на мобильную связь.

В жалобе ассоциация ссылается на ответ Роскомнадзора на своё обращение — из него следует, что власти приняли меры в отношении YouTube «в связи с многочисленными нарушениями российского законодательства». В самом ведомстве пока не ответили на запрос СМИ.