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На State of Play покажут ремастер Days Gone — инсайдер

На State of Play покажут ремастер Days Gone — инсайдер
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Про новый State of Play в последнее время говорят всё больше и больше. По информации инсайдера и журналиста Джеффа Грабба, своё новое шоу Sony проведёт 24 сентября.

Одним из анонсов на State of Play станет ремастер Days Gone. Да, того самого зомби-экшена, который вышел в 2019 году и понравился геймерам, однако критиков тайтл не впечатлил. Сначала информацией поделился всё тот же Джефф Грабб, а потом данные подтвердил журналист VGC Джордар Миддлер.

Официально о существовании ремастера Days Gone пока не объявляли, да и вряд ли это сделают до State of Play. Стоит помнить, что это лишь слух от двух журналистов.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

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