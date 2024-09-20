На State of Play покажут ремастер Days Gone — инсайдер

Про новый State of Play в последнее время говорят всё больше и больше. По информации инсайдера и журналиста Джеффа Грабба, своё новое шоу Sony проведёт 24 сентября.

Одним из анонсов на State of Play станет ремастер Days Gone. Да, того самого зомби-экшена, который вышел в 2019 году и понравился геймерам, однако критиков тайтл не впечатлил. Сначала информацией поделился всё тот же Джефф Грабб, а потом данные подтвердил журналист VGC Джордар Миддлер.

Официально о существовании ремастера Days Gone пока не объявляли, да и вряд ли это сделают до State of Play. Стоит помнить, что это лишь слух от двух журналистов.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.